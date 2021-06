Sailly Ferme de la Cure Sailly, Yvelines Visite guidée de la ferme de la Cure, lieu de démonstration et de formation en permaculture Ferme de la Cure Sailly Catégories d’évènement: Sailly

du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin à Ferme de la Cure

À l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture organisées du 18 au 20 juin 2021, l’association La SEVE vous propose une visite guidée de son lieu de démonstration et de formation en permaculture : la ferme de la Cure. Au détour d’une visite guidée du corps de ferme, de la forêt-jardin et du potager expérimental, découvrez comment ce site datant d’au moins 1782 a pu évoluer et comment la permaculture guide les aménagements et activités qui y sont réalisés aujourd’hui.

Sur réservation

Visite guidée de la ferme de la Cure Ferme de la Cure 3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly Sailly Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T09:00:00 2021-06-18T10:30:00;2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T10:30:00;2021-06-20T09:00:00 2021-06-20T10:30:00

