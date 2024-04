Visite guidée de la Ferme de la Cure et de son jardin en permaculture Ferme de la Cure Sailly, dimanche 2 juin 2024.

Visite guidée de la Ferme de la Cure et de son jardin en permaculture À l’occasion de l’événement national Rendez-vous aux jardins, l’association La SEVE vous propose une visite guidée de son lieu de démonstration et de formation en permaculture : la ferme de la Cure. … Dimanche 2 juin, 10h30 Ferme de la Cure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

À l’occasion de l’événement national Rendez-vous aux jardins, l’association La SEVE vous propose une visite guidée de son lieu de démonstration et de formation en permaculture : la ferme de la Cure. Au détour d’une visite guidée du corps de ferme, de la forêt-jardin et du potager expérimental, découvrez comment ce site datant d’au moins 1782 a évolué et comment la permaculture guide les aménagements et activités qui y sont réalisés aujourd’hui.

Ferme de la Cure 6 rue du Prieuré 78440 Sailly Sailly 78440 Yvelines Île-de-France 01 30 33 00 77 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-seve/evenements/visite-guidee-de-la-ferme-de-la-cure-rendez-vous-aux-jardins-2024 »}]

©Association La SEVE