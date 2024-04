Visite guidée de la ferme Aux fruitiers généreux, une pépinière bio d’arbres fruitiers Fercé-sur-Sarthe, samedi 15 juin 2024.

Ouverture de la pépinière Aux fruitiers généreux lors de l’événement Le printemps bio, afin de faire découvrir le métier de pépiniériste et les pratiques de l’agriculture biologique

Aux fruitiers généreux est une pépinière d’arbres et arbustes fruitiers de variétés locales et/ou anciennes de la Sarthe. Lors de la visite guidée vous découvrirez en plus des pratiques de l’agriculture biologique et agroécologiques le métier de pépiniériste greffage, plantation, taille… ainsi que les différentes variétés produites. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 11:00:00

fin : 2024-06-15 12:30:00

5 rue du bordage

Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire contact@auxfruitiersgenereux.com

