Bas-Rhin Steige 0 EUR Fondée en 1947, la distillerie artisanale Jos Nusbaumer est située à Steige au fond de la vallée de Villé dans un environnement naturel magnifique. Notre spécialité est la distillation d’eaux de vie et l’élaboration de liqueurs de fruits et de plantes ; mais également de spiritueux comme le gin de montagne ou l’aquavit. Gage de notre engagement artisanal, nous avons reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Le parcours de visite guidée a fait peau neuve cet automne 2022 et sommes très heureux de partager de nouveau notre savoir-faire avec le public. La visite d’environ une heure vous fera découvrir nos ateliers de fabrication : préparation des fruits, salle des alambics, stockage & embouteillage. Disponibilités & réservations des visites sur notre site internet dans la rubrique « nous visiter ». Visite sur réservation 6 € /adulte + 18 ans

