du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Pedant 45min à 1h, le guide vous emmène dans l’univers de la Distillerie du Sonneur : distillerie agricole, vous apprendrez tout des vergers bios de la distillerie, de l’histoire du lieu et des procédés de fabrication des différents alcools. Terminez cette visite avec la dégustation commentée de deux alcools de la distillerie (2x1cl).

Gratuit pour l’occasion. Sur réservation (places limitées).

Le guide vous accompagne dans la distillerie et vous parle de la construction de cette jeune entreprise avant de décrire les procédés de fabrication des alcools. Terminez en dégustant 2 alcools. Distillerie du Sonneur 7 rue du Vert Galant 72000 Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:30:00

