Cette visite vous contera l’histoire de ce lieu d’exception depuis son édification par Jean Ier, comte de Forez, à la fin du XIIIe siècle. Vous comprendrez en quoi elle est le reflet de l’âge d’or du comté de Forez.

30 personnes maximum par visite (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Unique en France avec son plafond orné de plus de 1 700 blasons, suivez le guide et partez à la découverte de l’histoire de la salle héraldique de la Diana. Salle héraldique de la Diana 7, rue Florimond Robertet, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Montbrison Loire

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00

