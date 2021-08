Versailles Domaine de Madame Elisabeth Versailles, Yvelines Visite guidée de la demeure de Madame Elisabeth et de son parc Domaine de Madame Elisabeth Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Revivez l’histoire émouvante de la petite soeur du roi Louis XVI ! Offert par le roi à Madame Élisabeth pour ses 19 ans, le domaine comporte une belle maison et un magnifique parc paysager que la princesse occupa et fit embellir jusqu’en 1789. En découvrant l’un et l’autre, suivez les traces de l’infortunée princesse, qui mourut guillotinée à la Révolution. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site [www.sortir-yvelines.fr](http://www.sortir-yvelines.fr)

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

