Visite guidée de la demeure de la Meslerie Demeure de la Meslerie Saint-Julien-de-Concelles, dimanche 21 avril 2024.

Visite guidée de la demeure de la Meslerie Cette belle demeure du début du 19e siècle ouvre ses portes à l’occasion d’une visite commentée par Alain Delaval, historien de l’art.

Visite guidée proposée par le Pays du Vignoble Nantais Dimanche 21 avril, 10h30 Demeure de la Meslerie Tarifs : plein 6€, réduit 3€, gratuit moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T10:30:00+02:00 – 2024-04-21T12:00:00+02:00

Cette belle demeure néo-classique du début du 19e siècle ouvre ses extérieurs au public à l’occasion d’une visite guidée. L’architecte François-Léonard Seheult a ici réalisé une demeure typique des maisons de campagne de la région nantaise. Le salon à rotonde, qui en font toute l’originalité, sera exceptionnellement accessible.

Cette visite sera commentée par Alain Delaval, historien de l’art et de l’architecture, spécialiste des 18e et 19e siècles, anciennement en charge de la protection des Monuments Historiques à la DRAC Pays de la Loire.

Visite guidée proposée par le Pays du Vignoble Nantais, Pays d'art et d'histoire.

Demeure de la Meslerie Route des Meuniers, Saint Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-vignoble-nantais.eu/billetterie/billetterie-en-ligne »}]