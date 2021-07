Auxerre Abbaye Saint-Germain Auxerre, Yonne Visite guidée de la crypte de saint Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye Saint-Germain

Seize siècles d’histoire pour une abbaye qui surplombe l’Yonne. Complexe monastique quasiment intact, l’Abbaye Saint-Germain existe depuis plus d’un siècle. La visite vous permettra d’en visiter les cryptes du 9e siècle, ornées par des peintures murales parmi plus anciennes découvertes en France à ce jour.

Gratuit. Départ toutes les 30 minutes, dans la limite des places disponibles

Un guide vous fera visiter la crypte du saint le plus connu d’Auxerre, Germain, qui a grandement contribué au développement de la ville. Abbaye Saint-Germain 2 place Saint-Germain 89000 Auxerre Auxerre Yonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:30:00

