Visite guidée de la criée Centre de marée 44420 La turballe La turballe, vendredi 12 avril 2024.

Visite guidée de la criée Rendez-vous à une heure matinale pour suivre le déroulement de la vente du poisson fraîchement débarqué de la criée de la Turballe. Une occasion unique de découvrir ce qui se passe dans ce grand … 12 avril – 28 juin, les vendredis Centre de marée 44420 La turballe Billet: 9, Billet: 5,50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T05:00:00+02:00 – 2024-04-12T06:15:00+02:00

Fin : 2024-06-28T05:00:00+02:00 – 2024-06-28T06:15:00+02:00

Rendez-vous à une heure matinale pour suivre le déroulement de la vente du poisson fraîchement débarqué de la criée de la Turballe.

Une occasion unique de découvrir ce qui se passe dans ce grand bâtiment. 5h30 c’est tôt mais quel souvenir de vacances.

Centre de marée 44420 La turballe

