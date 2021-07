Morangis Confiserie Kubli Essonne, Morangis Visite guidée de la Confiserie KUBLI de Mroangis Confiserie Kubli Morangis Catégories d’évènement: Essonne

Confiserie Kubli, le samedi 18 septembre

A l’occasion des **Journées européennes du patrimoine**, la confiserie KUBLI, créée en 1900, ouvre ses portes au public le vendredi 17 et le samedi 18 septembre de 8h-13h15. Des visites de l’usine d’une durée de 45 min par groupe de 15 à 20 personnes seront organisées. **(Pensez à vous inscrire en nous contactant).** Vous serez acceuilli par Monsieur Gilles Duault, le directeur de la société en personne. Vous effectuerez ensuite une visite complète des ateliers de fabrication. La confiserie KUBLI est labelisée **Entreprise du Patrimoine Vivant** (EPV). Ce label d’Etat récompense des entreprise Françaises au savoir-faire d’excellence. Une courte vidéo réalisée par la chaîne Made in France TV présente notre savoir-faire centenaire : [[https://www.youtube.com/watch?v=N4hawInXo-g&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=N4hawInXo-g&t=1s)](https://www.youtube.com/watch?v=N4hawInXo-g&t=1s) Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter. Ces journées portes ouvertes intéresseront les petits comme les grands.

Gratuit. Des visites par groupe de 15 à 20 personnes

