du samedi 31 juillet au dimanche 29 août à Conciergerie

En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme d’Ile-de France, le Centre des monuments nationaux vous propose une visite accompagnée d’un guide-conférencier de la Conciergerie. Découvrez l’histoire de ce monument, palais royal sous les rois Capétiens, dont les salles de Gardes, des Gens d’armes et les cuisines subsistent. Par la suite, la Conciergerie est devenue un des hauts lieux de détention pendant la Révolution française avec l’installation du tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est Marie-Antoinette. Une chapelle commémorative est aménagée à l’époque de la Restauration à l’emplacement de sa cellule.

droit d’entrée classique sans surcoût – gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l’Union Européenne

dans le cadre de l'opération mon été ma région

