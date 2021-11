ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt Visite guidée de la Commanderie La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

Visite guidée de la Commanderie La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 26 mars 2022, ELANCOURT. Visite guidée de la Commanderie

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 26 mars 2022 à 15:30

Cette visite vous fera découvrir l’histoire et l’architecture de la Commanderie des Templiers de la Villedieu, de sa fondation par les moines-soldats de l’Ordre du Temple à la fin du 12e siècle jusqu’aux restaurations contemporaines, en passant par l’époque où la chapelle était une grange à foin. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Visite guidée Avec un guide du Musée de la ville de SQY La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:30:00 2022-03-26T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT