ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt VISITE GUIDEE DE LA COMMANDERIE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

VISITE GUIDEE DE LA COMMANDERIE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 18 septembre 2021, ELANCOURT. VISITE GUIDEE DE LA COMMANDERIE

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines

Le tour du site vous fera découvrir l’histoire et l’architecture de La Commanderie des Templiers de la Villedieu, de sa fondation par les moines-soldats de l’Ordre du Temple à la fin du XIIe siècle jusqu’aux restaurations contemporaines, en passant par l’époque où la chapelle était une grange à foin. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Avec Le Musée de Ville de SQY La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:30:00;2021-09-19T17:45:00 2021-09-19T19:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT