Visite guidée de la Commanderie des Templiers Commanderie des Templiers, 18 septembre 2021, Coulommiers.

Visite guidée de la Commanderie des Templiers

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Commanderie des Templiers

Construite entre le XIIe et le XVe siècle, la Commanderie des Templiers, constitue l’ensemble Templier le mieux conservé au nord de la Loire. La Commanderie templière puis hospitalière connut huit siècles d’occupation humaine incessante. Les bâtiments actuels, remaniés au cours des siècles, s’agencent autour d’une grande cour rectangulaire où trouvent place la grange aux dîmes, le pigeonnier, le logis du commandeur et la chapelle Sainte Anne. Classée Monument Historique en 1994 en raison de sa rareté, elle fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. On y trouve également un jardin médiéval conçu en 1993 en collaboration avec le paysagiste Joël CHATAIN et l’association REMPART Ile-de-France. Sur une surface de 4000 m2, à l’emplacement d’un ancien jardin disparu, il présente une collection de 250 végétaux cultivés et sauvages, strictement connus entre le Ve et le XVe siècle, inspiré des plans du jardin de l’abbaye de Saint-Gall (en Suisse) datés du VIIe siècle.

Partez à la découverte des Templiers

Commanderie des Templiers Place Jean Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 Coulommiers Coulommiers Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00