Visite guidée de la commanderie de Rixheim Rixheim, 18 mai 2022, Rixheim.

2022-05-18 – 2022-05-18

Rixheim Haut-Rhin Rixheim

EUR La Commanderie de Rixheim est le bâtiment le plus emblématique de la présence de l’Ordre teutonique (ordre de chevalerie) en Alsace. Partez à la découverte de ce lieu unique en parcourant ce bâtiment de style classique construit au début du 18ème siècle et son magnifique parc à l’anglaise. D’abord commanderie, il fut ensuite, et jusqu’à ce jour, une célèbre manufacture de papier peint de renommée mondiale. A partir de 8 ans.

