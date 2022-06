Visite guidée de la colline du Bastberg

2022-08-03 14:30:00 – 2022-08-03 Visite guidée de la colline du Bastberg « Mystérieuse colline » Venez percer les mystères de cette colline et des plantes qui l’habitent. Admirez ce magnifique panorama et découvrez pourquoi certaines plantes ont été liées à la sorcellerie. Redécouvrez en compagnie de Laure Lickel, chargée de médiation, les secrets de ce lieu unique. Animation gratuite Durée : 3h Places limitées. Réservations obligatoires au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

Lieu de rendez-vous : Parking du Château d'eau

dernière mise à jour : 2022-06-23

