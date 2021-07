Visite guidée de la collégiale Saint-Martin de Montmorency Montmorency, 31 juillet 2021, Montmorency.

Montmorency, le samedi 31 juillet à 10:00

Accompagné d’un guide et muni d’une tablette numérique comme un cartel interactif, partez à la rencontre de la famille de Montmorency et de son plus illustre représentant le Connétable Anne de Montmorency. Les secrets des vitraux de la collégiale, chefs d’œuvre du XVIème siècle se révèlent à vous. Remontez le temps et découvrez grâce à la réalité augmentée le tombeau du Duc Anne de Montmorency et de son épouse Madeleine de Savoie. C’est grâce aux techniques de numérisation et de modélisation que le monument réapparaît à son emplacement d’origine. Vous pourrez également y découvrir en 3D la crypte fermée au public.

Tarif : 6,5€ (Plein tarif) / 4,5€ (Tarif réduit)* * Ce tarif réduit s’applique aux personnes à mobilité réduite, aux demandeurs d’emploi, aux moins de 25 ans et aux bénéficiaires du minimum vieillesse ou de l’Aspa.

Plaine Vallée Tourisme vous offre, à travers l’expérience enrichie, un nouveau regard sur l’un des plus célèbres édifices de la Vallée de Montmorency.

