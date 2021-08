Visite guidée de la Collégiale Notre Dame de l’Assomption Vitry-le-François, 19 septembre 2021, Vitry-le-François.

Vitry-le-François Marne Vitry-le-François

Réservation obligatoire. C’est l’une des plus remarquables églises de l’Est de la France et la plus grande de style classique de la Marne. Considérée comme l’une des plus belles églises du 17ème s. de l’Est de la France, sa construction a duré 269 ans (1629 – 1898). A l’intérieur, l’exceptionnelle clarté est due aux fenêtres hautes et celles en forme de coquille qui surmontent les arcs en anse de panier, assez rares en France. Les 13 chapelles contiennent de très beaux retables des 17ème et 18ème s. ornés de sculptures et de tableaux. Le grand orgue du 18ème s. est classé depuis 1963 et a été construit à l’origine pour l’abbaye cistercienne de Trois-Fontaines. Concert de l’orgue de Choeur de 15h30 à 16h. Animation musicale avec l’orgue de la tribune de 16h à 17h. Pass sanitaire obligatoire.

Visite d’une des plus remarquables églises de l’Est de la France, la plus grande de style classique de la Marne à 14h30 = sur réservation. Concert des orgues à 15h30 et 16h. Pass sanitaire demandé.

+33 3 26 74 45 30

