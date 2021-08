Uzeste Collégiale Notre-Dame Gironde, Uzeste Visite guidée de la collégiale d’Uzeste Collégiale Notre-Dame Uzeste Catégories d’évènement: Gironde

### Visite commentée de la collégiale de son origine à nos jours avec présentations des époques successives et de ses particularités (voûtes expartites, cadran canonial de la façade). La visite proposée par l’association des Amis de la collégiale d’Uzeste revient sur les particularité de ce lieu et de son histoire singulière. Des origines des pélerinages, en lien avec la statue aujourd’hui disparue de la Vierge allaitante, à l’histoire de Clémont de Got, élu Pape en 1305 et qui eut des démêlés avec Philippe le Bel lors du procès des Templiers. L’architecture de la collégiale présente les traces des différentes époques de construction (romane, gothique, XVe, XVIe, XIXe). Le projet de restauration de la flèche de la collégiale d’Uzeste a été retenu comme projet de maillage girondin en 2020 par la Mission patrimoine portée par Stéphane Bern.

Collégiale Notre-Dame Place de la Collégiale, 33730 Uzeste Uzeste Gironde

