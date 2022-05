Visite guidée de la collection permanente Centre de sculpture romane Maître de Cabestany, 14 mai 2022 16:00, Castelnau-de-Lévis.

Nuit des musées Visite guidée de la collection permanente Centre de sculpture romane Maître de Cabestany Samedi 14 mai, 16h00

Découverte des œuvres du Maitre de Cabestany.

Le Centre de Sculpture Romane propose de découvrir l’œuvre du Maître de Cabestany, sculpteur du XIIe siècle dont on retrouve la trace sur l’arc latin (Espagne, France et Italie). Découverte de l’art roman + expositions temporaires (Moyen-âge, art contemporain…)

Suivre les panneaux “Centre Culturel” Se garer sur le parking du Centre Culturel

http://www.maitre-de-cabestany.fr

Follow the signs “Cultural Center” Park in the parking lot of the Cultural Center Saturday 14 May, 16:00

The Romanesque Sculpture Center proposes to discover the work of the Master of Cabestany, sculptor of the twelfth century whose trace is found on the Latin arch (Spain, France and Italy). Discovery of Romanesque art + temporary exhibitions (Middle Ages, contemporary art…)

Sábado 14 mayo, 16:00

Parc Guilhem, 66330 Cabestany, Pyrénées Orientales, Occitanie, France 81150 Castelnau-de-Lévis Occitanie