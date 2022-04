Visite guidée de la Collection Particulière du Professeur Troublé MusVerre, un musée du département du Nord, 14 mai 2022 21:30, Sars-Poteries.

Nuit des musées Visite guidée de la Collection Particulière du Professeur Troublé MusVerre, un musée du département du Nord Samedi 14 mai, 19h00, 21h30 Réservation conseillée

Dissimulée dans les salles du musée, la Collection particulière du Professeur Troublé, composée d’automates animaliers, vous sera présentée par les Troublologues de la Compagnie Cendres La Rouge.

Tout commence à la démolition d’une vieille maison, qui met au jour un ensemble d’ossements, de mécanismes et de documents manuscrits datant du 19ème siècle. Cette découverte, aussitôt étudiée par l’équipe des Troublologues, permet de réanimer plusieurs automates animaliers, oeuvres méconnues d’un singulier personnage : le naturaliste Amédée Troublé.

Les trésors de cette collection seront présentés au public à l’occasion de deux visites guidées théâtralisées, menées tambour battant par les Troublologues eux-mêmes…

Le musée-atelier départemental du verre à Sars-Poteries conserve la plus importante collection d’œuvres d’art contemporaines en verre en France.

Le musée se situe à l’entrée du village de Sars-Poteries. Cette commune de l’Avesnois est proche d’Avesnes-sur-Helpe (à 10kms) et de Maubeuge (20kms) et est accessible par la route via la RN2.

The museum is at the entrance(admission) of the village of Sars-Poteries. This municipality of Avesnois is close to Avesnes-sur-Helpe (in 10 km) and from Maubeuge (20 km) and is accessible(approachable) by the road via RN2. Recommended booking Saturday 14 May, 19:00, 21:30

The departmental museum-workshop(-studio) of the glass in Sars-Poteries keeps(preserves) the most important collection of glassy contemporary works of art in France. hearing impairment

Todo comienza con la demolición de una antigua casa, que saca a la luz un conjunto de huesos, mecanismos y documentos manuscritos que datan del siglo XIX. Este descubrimiento, inmediatamente estudiado por el equipo de los Troublologists, permite reanimar varios autómatas animales, obras desconocidas de un singular personaje: el naturalista Amédée Troublé. Los tesoros de esta colección serán presentados al público en dos visitas guiadas teatralizadas, conducidas tamborileando por los propios Troublologists…

Reserva recomendada Sábado 14 mayo, 19:00, 21:30

76 rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries 59216 Sars-Poteries Hauts-de-France