Montpellier Faculté de Pharmacie Hérault, Montpellier Visite guidée de la collection du droguier Faculté de Pharmacie Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Visite guidée de la collection du droguier Faculté de Pharmacie, 18 septembre 2021, Montpellier. Visite guidée de la collection du droguier

Faculté de Pharmacie, le samedi 18 septembre à 09:00

Présentation et visite guidée de la collection du droguier de la Faculté de Pharmacie de l’Université de Montpellier.

Nombre de places limité

Visite guidée de la collection du droguier de la Faculté de Pharmacie de l’Université de Montpellier. Faculté de Pharmacie 15 Avenue Charles Flahault 34000 Montpellier Montpellier Hôpitaux-Facultés Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Faculté de Pharmacie Adresse 15 Avenue Charles Flahault 34000 Montpellier Ville Montpellier lieuville Faculté de Pharmacie Montpellier