Visite guidée de la cité thermale Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Visite guidée de la cité thermale Niederbronn-les-Bains, 15 juin 2022, Niederbronn-les-Bains. Visite guidée de la cité thermale Niederbronn-les-Bains

2022-06-15 – 2022-06-15

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains vous invite à la rencontre des vestiges de son passé, vous faisant voyager sur plusieurs centaines d’années de l’époque gallo-romaine aux temps modernes, en passant par le moyen-âge… Laissez-vous conter l’histoire de cette ville thermale ! Niederbronn-les-Bains vous invite à la rencontre des vestiges de son passé, vous faisant voyager sur plusieurs centaines d’années de l’époque gallo-romaine aux temps modernes, en passant par le moyen-âge … Laissez-vous conter l’histoire de cette ville thermale ! Sur inscription. Niederbronn-les-Bains vous invite à la rencontre des vestiges de son passé, vous faisant voyager sur plusieurs centaines d’années de l’époque gallo-romaine aux temps modernes, en passant par le moyen-âge… Laissez-vous conter l’histoire de cette ville thermale ! Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Niederbronn-les-Bains Adresse Ville Niederbronn-les-Bains lieuville Niederbronn-les-Bains Departement Bas-Rhin

Visite guidée de la cité thermale Niederbronn-les-Bains 2022-06-15 was last modified: by Visite guidée de la cité thermale Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 15 juin 2022 Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin