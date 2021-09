Châtillon-sur-Saône Maisons Musées du Berger et du Cordonnier Châtillon-sur-Saône, Vosges Visite guidée de la cité Renaissance de Châtillon-sur-Saône Maisons Musées du Berger et du Cordonnier Châtillon-sur-Saône Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Saône

Maisons Musées du Berger et du Cordonnier, le samedi 18 septembre à 15:00

### Aux portes de la Lorraine, un patrimoine architectural et culturel à découvrir ! Bâtie sur un promontoire rocheux entre Saône et Apance, aux limites de la Haute Saône, de la Haute Marne et des Vosges, la cité conserve de son histoire Lorraine de surprenants édifices. Nous vous proposons de découvrir ce patrimoine et cette histoire au cours d’une balade commentée dans les ruelles de la cité. Cette visite des extérieurs se poursuivra par une visite libre des maisons musée du berger et du cordonnier ; 26 espaces aménagés grandeur nature dans des bâtisses restaurées. Une vidéo de 15 minutes sur l’histoire de la cité terminera la visite.

4€ par personne. Départ de la visite guidée : entrée du musée, à 15h.

Maisons Musées du Berger et du Cordonnier Rue de l'Assaut, 88410 Châtillon-sur-Saône Châtillon-sur-Saône Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Saône, Vosges Autres Lieu Maisons Musées du Berger et du Cordonnier Adresse Rue de l'Assaut, 88410 Châtillon-sur-Saône Ville Châtillon-sur-Saône lieuville Maisons Musées du Berger et du Cordonnier Châtillon-sur-Saône