Sévérac-le-Château Office de tourisme Aveyron, Sévérac-le-Château Visite guidée de la cité médiévale Office de tourisme Sévérac-le-Château Catégories d’évènement: Aveyron

Sévérac-le-Château

Visite guidée de la cité médiévale Office de tourisme, 18 septembre 2021, Sévérac-le-Château. Visite guidée de la cité médiévale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme

Visites libres et visites guidées de la cité médiévale. Visites guidées le samedi 18 et dimanche 19 à 10h et 14h30, RDV devant l’Office de Tourisme suivies par des visites guidées du château à 11h et 15h30 (RDV au château). Dimanche 19 à 14h30 : visite guidée en occitan suivie d’une visite du château en occitan à 15h30 A découvrir : ruelles pavées, maisons à colombages et encorbellement, demeures bourgeoises, marché couvert Parcourez les ruelles de la cité médiévale pour découvrir la Maison des Consuls, le marché couvert ou bien encore la Maison de Jeanne. Office de tourisme Rue des Douves 12150 Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Sévérac-le-Château Autres Lieu Office de tourisme Adresse Rue des Douves 12150 Sévérac-le-Château Ville Sévérac-le-Château lieuville Office de tourisme Sévérac-le-Château