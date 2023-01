Visite guidée de la cité médiévale de Saint-Macaire Saint-Macaire, 8 février 2023, Saint-Macaire Saint-Macaire.

Visite guidée de la cité médiévale de Saint-Macaire

2023-02-08 – 2023-02-08

0 0 EUR Participez à une visite guidée d’1h30 dans l’enceinte fortifiée du village médiéval de Saint-Macaire, l’occasion de découvrir le riche passé de la cité au travers du récit de notre guide conférencière.

Découvrez ainsi les richesses architecturales des maisons de négociants, la place du marché, ses remparts, ses portes fortifiées et l’église Saint-Sauveur avec ses peintures murales datant du XIVème siècle et représentant entre autres l’Apocalypse, l’Annonciation, Saint-Jacques le Majeur et Sainte-Catherine.

Circuit non praticable avec des poussettes ou en fauteuil. Porter des chaussures confortables.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Macaire, 15 minutes avant le départ de la visite.

Réservation obligatoire.

+33 5 56 63 68 00 Office de tourisme Sauternes Graves Landes Girondines

Agence Les Conteurs

