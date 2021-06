Albertville Musée d'art et d'histoire Albertville, Savoie Visite guidée de la cité médiévale de Conflans Musée d’art et d’histoire Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Des vestiges des fortifications médiévales au site Séré-de-Rivières, de l’église baroque aux demeures des marchands, sans oublier les échoppes et leurs enseignes, vous découvrirez la vie des Conflarains au rythme des siècles et des saisons, des échanges, mais aussi des épidémies et des conflits.

Nombre de places limité

Venez découvrir la cité médiévale et plongez-vous dans la vie des Conflarains d'autrefois au rythme des siècles, des saisons, des échanges, mais aussi des conflits.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

