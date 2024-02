Visite guidée de la cité médiévale de Cluny Office de Tourisme Cluny, samedi 27 avril 2024.

Votre guide vous attend devant l’Office de Tourisme pour une découverte de la cité-médiévale de Cluny.

Admirez la place de l’église Notre-Dame, les façades des maisons médiévales et passez tel un pèlerin par les Portes d’Honneur pour découvrir la beauté extérieure des palais abbatiaux, le parvis, la façade Gélase et celle des Écuries de Saint Hugues…

Cette visite n’inclut pas l’accès au cloître de l’abbaye, aux jardins et au musée de l’abbaye.

Laissez-vous guider !

Réservation en ligne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 16:30:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Office de Tourisme 6 rue Mercière

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@cluny-tourisme.com

