La Petite-Pierre La Petite-Pierre 67290, La Petite-Pierre Visite guidée de la cité fortifiée de La Petite Pierre La Petite-Pierre La Petite-Pierre Catégories d’évènement: 67290

La Petite-Pierre

Visite guidée de la cité fortifiée de La Petite Pierre La Petite-Pierre, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, La Petite-Pierre. Visite guidée de la cité fortifiée de La Petite Pierre 2021-07-28 – 2021-07-28

La Petite-Pierre 67290 Dans le cadre de la saison estivale, l’Office de Tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre propose le mercredi 28 juillet à 15h une visite guidée de la cité fortifiée de La Petite Pierre et de ses incontournables. Christine Wolf, animatrice du patrimoine vous fera découvrir le jardin des poètes avec sa vue imprenable sur les remparts, le château et le clocher de l’église. Ensuite la balade se prolongera dans le centre historique à la découverte du patrimoine bâti, de la chapelle Saint Louis, et de l’église de l’Assomption avec ses superbes fresques datant du 15e siècle, le tout rythmé par de nombreuses anecdotes. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 2a rue du Château. Durée : 1h30 – Gratuit – Chaussures de marche conseillées. Sur inscription au 03 88 70 42 30, port du masque obligatoire dans les espaces intérieurs. Christine Wolf, animatrice du patrimoine vous fera découvrir le jardin des poètes avec sa vue imprenable sur les remparts, le château et le clocher de l’église. Ensuite la balade se prolongera dans le centre historique à la découverte du patrimoine bâti, de la chapelle Saint Louis, et de l’église de l’Assomption avec ses superbes fresques datant du 15e siècle, le tout rythmé par de nombreuses anecdotes. Dans le cadre de la saison estivale, l’Office de Tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre propose le mercredi 28 juillet à 15h une visite guidée de la cité fortifiée de La Petite Pierre et de ses incontournables. Christine Wolf, animatrice du patrimoine vous fera découvrir le jardin des poètes avec sa vue imprenable sur les remparts, le château et le clocher de l’église. Ensuite la balade se prolongera dans le centre historique à la découverte du patrimoine bâti, de la chapelle Saint Louis, et de l’église de l’Assomption avec ses superbes fresques datant du 15e siècle, le tout rythmé par de nombreuses anecdotes. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 2a rue du Château. Durée : 1h30 – Gratuit – Chaussures de marche conseillées. Sur inscription au 03 88 70 42 30, port du masque obligatoire dans les espaces intérieurs. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: 67290, La Petite-Pierre Étiquettes évènement : Autres Lieu La Petite-Pierre Adresse Ville La Petite-Pierre lieuville 48.85662#7.31905