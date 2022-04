VISITE GUIDEE DE LA CITÉ DU MARBRE Saint-Pons-de-Thomières, 28 juillet 2022, Saint-Pons-de-Thomières.

VISITE GUIDEE DE LA CITÉ DU MARBRE Saint-Pons-de-Thomières

2022-07-28 10:00:00 – 2022-07-28 12:00:00

Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Saint-Pons de Thomières est une ville surprenante si l’on prend le temps de la découvrir. D’abord parce qu’elle est constituée de deux parties bien distinctes, séparées par des ponts et des portes qui sont à la fois des passages et des frontières. Ensuite par la richesse de son architecture qui témoigne de l’activité de cette petite ville depuis le Xe siècle.

On s’y replongera en parcourant les ruelles du bourg médiéval (la « ville moindre ») puis en passant dans la « ville mage » dont les imposants édifices rappellent le rôle politique et religieux : maison du gouverneur, évêché et une cathédrale à l’histoire mouvementée.

Lss murailles qui ceignent les deux villes rappellent d’ailleurs les périls qu’ont dû affronter les habitants. Ça et là, nous verrons aussi des manufactures et des maisons bourgeoises du 19e siècle, quand l’industrie du drap était encore florissante… Ce qui nous ramènera à la féérique résurgence du Jaur (la jolie rivière qui traverse la ville), qui est à l’origine d’une légende et, sans doute, de la cité. elle-même….

Une promenade dans Saint-Pons de Thomières pour découvrir ou mieux connaître cette cité surprenante.

Saint-Pons de Thomières est une ville surprenante si l’on prend le temps de la découvrir. D’abord parce qu’elle est constituée de deux parties bien distinctes, séparées par des ponts et des portes qui sont à la fois des passages et des frontières. Ensuite par la richesse de son architecture qui témoigne de l’activité de cette petite ville depuis le Xe siècle.

On s’y replongera en parcourant les ruelles du bourg médiéval (la « ville moindre ») puis en passant dans la « ville mage » dont les imposants édifices rappellent le rôle politique et religieux : maison du gouverneur, évêché et une cathédrale à l’histoire mouvementée.

Lss murailles qui ceignent les deux villes rappellent d’ailleurs les périls qu’ont dû affronter les habitants. Ça et là, nous verrons aussi des manufactures et des maisons bourgeoises du 19e siècle, quand l’industrie du drap était encore florissante… Ce qui nous ramènera à la féérique résurgence du Jaur (la jolie rivière qui traverse la ville), qui est à l’origine d’une légende et, sans doute, de la cité. elle-même….

Saint-Pons-de-Thomières

dernière mise à jour : 2022-04-05 par