Ville de Morestel, le samedi 18 septembre à 14:00

vous visiterez successivement : l’église Saint-Symphorien inscrite à l’inventaire des monuments historiques, la Tour Médiévale datée du XIVème siècle entièrement restaurée et transformée en espace d’exposition, l’ascension au sommet de la Tour avec sa table d’orientation et enfin la découverte des ruelles pittoresques de la vieille ville.

Visite limitée à 25 participant.e.s

En compagnie d’une guide-conférencière, vous découvrirez tout le charme de la bien nommée Cité des Peintres. Des toits souabes à la Tour médiévale, le patrimoine morestellois saura vous étonner! Ville de Morestel 100, place des halles, 38510 Morestel, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Morestel Isère

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

