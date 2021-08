Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire Visite guidée de la cité de Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Conduit par un guide de l’Association Touristique, la visite permet de découvrir de nombreux vestiges de l’époque médiévale. Les immeubles gardent de la trace de l’appartenance de la ville à l’Abbaye de Cluny. Le statut particulier de pariage avec le roi de France est évoqué par la maison du bailli. Plusieurs tours jalonnent les restes de l’enceinte fortiifée.

La visite fait parcourir les vieilles rues et les façades de l’époque médiévale. Saint-Gengoux-le-National 4 avenue de la promenade, 71460 Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

