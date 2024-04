Visite guidée de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port, mercredi 7 août 2024.

La citadelle se dresse fièrement au sommet de la colline de Mendiguren. Dominant la ville et la Nive, elle fut construite vers 1625 puis remaniée par Vauban. Ancien château des rois de Navarre, le rôle stratégique de cette place forte n’aura plus de secrets pour vous. Cette visite est l’unique occasion d’entrer dans le souterrain et d’y découvrir son four à pain. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 10:30:00

fin : 2024-08-07 12:00:00

Parking de la citadelle

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

