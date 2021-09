Sisteron LA CITADELLE Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron visite guidée de la Citadelle LA CITADELLE Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

visite guidée de la Citadelle LA CITADELLE, 19 septembre 2021, Sisteron. visite guidée de la Citadelle

LA CITADELLE, le dimanche 19 septembre à 10:00

Entre Provence et Dauphiné, dominant la cluse où coule la Durance, la Citadelle de Sisteron barre le ciel, couronne la ville de ses enceintes, de ses bastions, de son donjon. La vue qu’on y découvre est saisissante, sur 150 km, elle offre le plus beau point de vue de Haute Provence. Monument historique classé, s’étendant sur 10 hectares, elle porte huit siècles d’architecture et d’histoire. Donjon et chemin de ronde, construits sur l’étroite épine rocheuse, datent du XIIIe siècle, l’étagement d’enceintes bastionnées du XVIe s. Du projet de Vauban, conçu en 1692, seule fut réalisée la poudrière. D’importants remaniements furent opérés sur la face nord au milieu du XIXe s. C’est à cette époque que fut creusé dans le rocher le magnifique escalier souterrain reliant la forteresse à la ville. Profondément meurtrie par le bombardement d’août 1944, la Citadelle est aujourd’hui admirablement restaurée et vous invite à la visite. Visite guidée du monument emblématique de la ville LA CITADELLE 04200 Sisteron Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu LA CITADELLE Adresse 04200 Sisteron Ville Sisteron lieuville LA CITADELLE Sisteron