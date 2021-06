Verdun Citadelle Haute Meuse, Verdun Visite guidée de la Citadelle Haute de Verdun Citadelle Haute Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

Visite guidée de la Citadelle Haute de Verdun Citadelle Haute, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Verdun. Visite guidée de la Citadelle Haute de Verdun

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Citadelle Haute

### Si la citadelle basse, dite souterraine, est ouverte au public depuis longtemps, la partie haute de la citadelle n’est accessible au public que depuis 2009 ! Dans ce lieu resté secret, il est possible de retracer l’histoire du site, du Moyen Âge à nos jours. Au pied de cette colline coule la Meuse. Les remparts, qui se dressent autour d’elle, connus pour être le berceau d’une cité millénaire, semblent vouloir garder jalousement leurs mystères. Patrimoine militaire remarquable, la Citadelle s’étend sur une superficie de 20 hectares à proximité immédiate du cœur de Verdun.

Gratuit. Réservation obligatoire. 30 personnes maximum. Conseil : pour que la visite soit agréable, prévoir des chaussures adaptées et une lampe torche.

Si la citadelle basse, dite souterraine, est ouverte au public depuis longtemps, la partie haute de la citadelle n’est accessible au public que depuis 2009 ! Citadelle Haute Place de la Roche, 55100 Verdun Verdun Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Citadelle Haute Adresse Place de la Roche, 55100 Verdun Ville Verdun lieuville Citadelle Haute Verdun