Rue Carnot Montreuil Pas-de-Calais Montreuil Visite nocturne « la citadelle à la lanterne »

Rue Carnot – Montreuil-sur-Mer

Vendredi 30 décembre à 17h

L’histoire de la citadelle est loin d’être ennuyeuse, surtout lorsqu’elle s’accompagne de légendes et de mystères.

Pendant 1h30, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire millénaire de la citadelle de façon surprenante ! Durée : 1h30 – Tarifs : 7€ plein, 5€ réduit – Renseignements : +33 (0)3 21 06 10 83 ou +33 (0)3 21 86 90 83

Mail : l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr

Crédit Photo : Espaces Fortifiés

