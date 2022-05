Visite guidée de la citadelle de Blaye par les souterrains Blaye, 18 mai 2022, Blaye.

Visite guidée de la citadelle de Blaye par les souterrains Blaye

–

Blaye Gironde Blaye

EUR La visite guidée de la citadelle de Blaye (RDV Place d’armes -au pied du drapeau- dans la citadelle, 5 minutes avant l’heure indiquée sur vos billets) vous présente le système de défense de Vauban, la vie dans la forteresse au XVIIème siècle et au Moyen-Age et l’évolution du site depuis l’Antiquité. Elle vous conduit également dans les passages secrets de la forteresse.

Nous marchons dans les fossés, nous montons des escaliers, nous vous conseillons donc de porter des chaussures confortables et étanches.

La visite guidée se déroule à moitié en extérieur, et à moitié en intérieur. Pour les personnes à mobilité réduite nous vous informons que le parcours de visite est de 1,2 km et que nous montons ou descendons une centaine de marches. En été, nous vous conseillons de vous munir d’anti-moustiques. En cas de pluie, prévoyez des vêtements et chaussures adaptés à ce type de météo.

La visite guidée de la citadelle de Blaye (RDV Place d’armes -au pied du drapeau- dans la citadelle, 5 minutes avant l’heure indiquée sur vos billets) vous présente le système de défense de Vauban, la vie dans la forteresse au XVIIème siècle et au Moyen-Age et l’évolution du site depuis l’Antiquité. Elle vous conduit également dans les passages secrets de la forteresse.

Nous marchons dans les fossés, nous montons des escaliers, nous vous conseillons donc de porter des chaussures confortables et étanches.

La visite guidée se déroule à moitié en extérieur, et à moitié en intérieur. Pour les personnes à mobilité réduite nous vous informons que le parcours de visite est de 1,2 km et que nous montons ou descendons une centaine de marches. En été, nous vous conseillons de vous munir d’anti-moustiques. En cas de pluie, prévoyez des vêtements et chaussures adaptés à ce type de météo.

+33 5 57 42 12 09

La visite guidée de la citadelle de Blaye (RDV Place d’armes -au pied du drapeau- dans la citadelle, 5 minutes avant l’heure indiquée sur vos billets) vous présente le système de défense de Vauban, la vie dans la forteresse au XVIIème siècle et au Moyen-Age et l’évolution du site depuis l’Antiquité. Elle vous conduit également dans les passages secrets de la forteresse.

Nous marchons dans les fossés, nous montons des escaliers, nous vous conseillons donc de porter des chaussures confortables et étanches.

La visite guidée se déroule à moitié en extérieur, et à moitié en intérieur. Pour les personnes à mobilité réduite nous vous informons que le parcours de visite est de 1,2 km et que nous montons ou descendons une centaine de marches. En été, nous vous conseillons de vous munir d’anti-moustiques. En cas de pluie, prévoyez des vêtements et chaussures adaptés à ce type de météo.

blaye tourisme

Blaye

dernière mise à jour : 2022-05-15 par OT Blaye