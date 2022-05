Visite guidée de la citadelle

Visite guidée de la citadelle, 21 juillet 2022, . Visite guidée de la citadelle

2022-07-21 – 2022-07-21 0 0 EUR De l’ancien château fort à la citadelle du 17ème siècle et remaniée par Vauban, l’architecte préféré de Louis XIV, revivez l’épopée de la cité fortifiée de Saint Jean Pied de Port. Dès 1625, une citadelle voit le jour sur l’éperon rocheux de la colline de Mendiguren, en surplomb du village fortifié. Puis c’est en 1685, que Sébastien le Prestre marquis de Vauban interviendra apportant des améliorations au site. A l’issue des travaux qui dureront un siècle, la citadelle sera le centre d’un vaste camp retranché. De l’ancien château fort à la citadelle du 17ème siècle et remaniée par Vauban, l’architecte préféré de Louis XIV, revivez l’épopée de la cité fortifiée de Saint Jean Pied de Port. Dès 1625, une citadelle voit le jour sur l’éperon rocheux de la colline de Mendiguren, en surplomb du village fortifié. Puis c’est en 1685, que Sébastien le Prestre marquis de Vauban interviendra apportant des améliorations au site. A l’issue des travaux qui dureront un siècle, la citadelle sera le centre d’un vaste camp retranché. +33 5 59 37 03 57 De l’ancien château fort à la citadelle du 17ème siècle et remaniée par Vauban, l’architecte préféré de Louis XIV, revivez l’épopée de la cité fortifiée de Saint Jean Pied de Port. Dès 1625, une citadelle voit le jour sur l’éperon rocheux de la colline de Mendiguren, en surplomb du village fortifié. Puis c’est en 1685, que Sébastien le Prestre marquis de Vauban interviendra apportant des améliorations au site. A l’issue des travaux qui dureront un siècle, la citadelle sera le centre d’un vaste camp retranché. Pierre Carton/www.pierrecarton.com dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville