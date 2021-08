Alby-sur-Chéran Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie Visite guidée de la ciergerie Blanchet Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran Alby-sur-Chéran Catégories d’évènement: Alby-sur-Chéran

La magie du lieu se révèle à travers tous les outils présents sur place, datant parfois du début de l’activité : les morceaux de cire d’abeille et de paraffine, les anciens chaudrons en cuivre, ainsi que les mèches de coton suspendues à des cadres sur lesquels on versait le mélange chaud pour former le cierge…

Sur inscription, Places limitées

En plein cœur du vieux bourg, découvrez un ancien atelier de confection de cierges. Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran 9, place du Trophée, 74540 Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Alby-sur-Chéran Haute-Savoie

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:45:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00

