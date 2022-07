Visite Guidée de la cidrerie Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

Visite Guidée de la cidrerie

2022-08-18

35/37 Rue de Chantereine Parc et Verger « Les Prés » Criel-sur-Mer Seine-Maritime

16:00:00

Parc et Verger « Les Prés » 35/37 Rue de Chantereine

Criel-sur-Mer

Seine-Maritime Visite commentée des vergers sur la culture raisonnée de pommiers à cidre plantés au cœur d’un parc paysager de 9ha.

Explications sur l’élaboration des produits du domaine accompagnée d’une dégustation de jus de pommes pour les enfants et de 7 dégustations pour les adultes (cidre, apéritifs, eau de vie de cire…)

Minimum 5 adultes

