2022-08-25 – 2022-08-25 Visite commentée des vergers sur la culture raisonnée de pommiers à cidre plantés au cœur d’un parc paysager de 9ha.

Explications sur l’élaboration des produits du domaine accompagnée d’une dégustation de jus de pommes pour les enfants et de 7… dernière mise à jour : 2022-07-06 par

