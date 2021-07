Sessenheim Sessenheim Bas-Rhin, Sessenheim Visite guidée de la chèvrerie du Meunier Sessenheim Sessenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sessenheim

Visite guidée de la chèvrerie du Meunier Sessenheim, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Sessenheim. Visite guidée de la chèvrerie du Meunier 2021-07-10 – 2021-07-10

Sessenheim Bas-Rhin Sessenheim EUR Lors d’une visite-dégustation au sein de leur exploitation agricole ‘La Chèvrerie du Meunier’, ces éleveurs passionnés vous feront découvrir leur cheptel très diversifié de caprins. Une bien belle expérience à vivre à leurs côtés. Lors d’une visite-dégustation au sein de leur exploitation agricole ‘La Chèvrerie du Meunier’, ces éleveurs passionnés vous feront découvrir leur cheptel très diversifié de caprins. Une bien belle expérience à vivre à leurs côtés. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sessenheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Sessenheim Adresse Ville Sessenheim lieuville 48.78333#7.99362