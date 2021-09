Bras-Fusil Cheminée de Beaufonds Bras-Fusil Visite guidée de la cheminée de Beaufonds Cheminée de Beaufonds Bras-Fusil Catégorie d’évènement: Bras-Fusil

le samedi 18 septembre à Cheminée de Beaufonds Sur inscription

La cheminée Beaufonds est la cheminée d’une ancienne usine sucrière. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis le 27 juin 2002, ainsi que son terrain d’assiette. Cheminée de Beaufonds 47 route nationale 2 97470 Saint-Benoît Bras-Fusil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

