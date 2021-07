Visite guidée de la chapelle Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de l’Ensemble scolaire Saint-François-de-Sales Ensemble scolaire Saint-François-de-Sales, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Alençon.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ensemble scolaire Saint-François-de-Sales

Par les membres de l’Association de Sauvegarde et d’Embellissement du Patrimoine de Saint-François-de-Sales. Comme tous les ans, il sera possible de (re)découvrir l’histoire de l’édifice et le décor des ateliers Barillet (mosaïques, vitraux, ornements et mobilier liturgiques). Après la restauration de la rosace de Jean Barillet (en dalles de verre et ciment) en 2015, l’association s’est mobilisée pour restituer, au moyen d’un procédé original, les quatre vitraux de l’arrière-choeur, représentant quatre événements de la vie de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Contribution libre à l’association pour la réalisation de ses projets de sauvegarde et d’embellissement.

Découverte de la chapelle. Présentation du décor des ateliers Barillet.

Ensemble scolaire Saint-François-de-Sales 100 rue Labillardière, 61000 Alençon Alençon Orne



