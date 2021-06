Mezidon Vallée d'Auge Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Visite guidée de la chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais et ses peintures Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais Mezidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais Visite par petits groupes.

La chapelle est telle que dessinée au XIIe siècle, elle est décorée de peintures murales sur plus de 100m² à sujet religieux mais aussi laïque. Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais Sainte-Marie-aux-Anglais, 14270 Mezidon Vallée d’Auge Mezidon Vallée d’Auge Sainte-Marie-aux-Anglais Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

