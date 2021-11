Flée Flée Flée, Sarthe Visite guidée de la chapelle Sainte-Cécile Flée Flée Catégories d’évènement: Flée

Visite guidée de la chapelle Sainte-Cécile et de son mobilier par un guide-conférencier, puis rencontre avec l’artiste plasticienne Sylviane Monthulé qui a conçu quatre vitraux pour la chapelle, réalisés avec le verrier d’art Éric Boucher, et posés en 2018. Ces vitraux ont été fabriqués selon des techniques contemporaines (thermoformage et fusing), qu’elle présentera. ### **Réservation obligatoire** ### Renseignements et réservations : **Office de Tourisme de la Vallée du Loir** 02 43 38 16 60 **PETR Pays Vallée du Loir** 02 43 38 16 62 [[accueil@pays-valleeduloir.fr](mailto:accueil@pays-valleeduloir.fr)](mailto:accueil@pays-valleeduloir.fr) **Réservations en ligne sur** [**[www.pays-valleeduloir.fr](www.pays-valleeduloir.fr)**](www.pays-valleeduloir.fr) ### RDV devant la chapelle Sainte-Cécile

