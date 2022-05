Visite guidée de la chapelle Sainte-Anne-Saint-Julien Place Monseigneur Freppel Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

L’association du Pouliguen “Les Greniers de la Mémoire”, vous propose une visite guidée de la chapelle Sainte-Anne-Saint-Julien au coeur du hameau de Penchâteau. Rendez-vous place Monseigneur Freppel rue François Bougouin. Les visites se font sans résevation. Payant à partir de 8 ans. Renseignements auprès de l’office au 02 40 24 34 44 ou bien auprès de l’association” Les Greniers de la Mémoire” au 02 40 15 02 48.

1 personne: 5, Enfant: 5

2022-07-13T10:00:00 2022-07-13T20:00:00;2022-08-10T10:00:00 2022-08-10T20:00:00

