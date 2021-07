Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE SAINTE-ANNE-SAINT-JULIEN Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Le Pouliguen Loire-Atlantique L’association du Pouliguen « Les Greniers de la Mémoire », vous propose une visite guidée de la chapelle Sainte-Anne-Saint-Julien au coeur du hameau de Penchâteau.

Rendez-vous place Monseigneur Freppel rue François Bougouin.

Les visites se font sans résevation.

