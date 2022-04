VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE SAINTE-ANNE-SAINT-JULIEN Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE SAINTE-ANNE-SAINT-JULIEN Le Pouliguen, 13 juillet 2022, Le Pouliguen.

2022-07-13

Le Pouliguen Loire-Atlantique L’association du Pouliguen “Les Greniers de la Mémoire”, vous propose une visite guidée de la chapelle Sainte-Anne-Saint-Julien au coeur du hameau de Penchâteau.

Rendez-vous place Monseigneur Freppel rue François Bougouin.

Les visites se font sans résevation.

Payant à partir de 8 ans.

Rue François Bougouin Place Monseigneur Freppel Le Pouliguen

